Ο Barack Obama και η Michelle Obama φλερτάρουν και δίνουν συμβουλές για το ιδανικό date (βίντεο)

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Οπρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Barack Obama και η πρώην Πρώτη Κυρία Michelle Obama μοιράστηκαν με χιούμορ τις δικές τους συμβουλές για το ιδανικό ραντεβού, με αφορμή το νέο Obama Presidential Center.«Ο Barack κι εγώ πήγαμε σε μουσείο στο πρώτο μας ραντεβού», έγραψε η Michelle Obama σε ανάρτησή της στο Instagram τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. «Οπότε πιστέψτε μας: η πανεπιστημιούπολη του Obama Presidential Center έχει ακριβώς την κατάλληλη ατμόσφαιρα για εσάς και το ταίρι σας 💕».Την ανάρτηση συνόδευε ένα βίντεο με το ζευγάρι, στο οποίο είχε γίνει επίσης tag το Obama Foundation.Το Obama Presidential Center, που άνοιξε για το κοινό νωρίτερα τον Ιούνιο, εκτείνεται σε 19,3 στρέμματα στη νότια πλευρά του Σικάγου και περιλαμβάνει δημόσια πάρκα, χώρους εκδηλώσεων, δημοτική βιβλιοθήκη και μουσείο.Στο βίντεο, η Michelle Obama σχολιάζει πως το συγκεκριμένο συγκρότημα θα ήταν το ιδανικό μέρος για το πρώτο τους ραντεβού. Αφού ο Barack Obama γελά, εκείνη προσθέτει: «Θα σκεφτόμουν: “Α, αυτός είναι πραγματικά ενδιαφέρων τύπος”».Στη συνέχεια χαρακτηρίζει το Προεδρικό Κέντρο «ένα σέξι περιβάλλον». «Έχει ξεκάθαρα ατμόσφαιρα για ραντεβού», λέει, ενώ ο σύζυγός της συμφωνεί χαμογελώντας.Σύμφωνα με τη Michelle Obama, ακόμη πιο ξεχωριστό κάνουν τον χώρο η υφασμάτινη εγκατάσταση των Nick Cave και Marie Watt, καθώς και τα έργα τέχνης του Mark Bradford.Κοιτάζοντας τον σύζυγό της, σχολιάζει: «Και υπάρχουν αυτοί οι άνετοι καναπέδες, όπου μετά το ραντεβού μπορείς να περάσεις το χέρι σου γύρω από το άλλο πρόσωπο και να αρχίσετε να μιλάτε για τη ζωή. Είναι μια καλή ευκαιρία να καταλάβεις αν το άτομο με το οποίο βγαίνεις γνωρίζει κάτι για τον κόσμο».Στη συνέχεια προτείνει στα ζευγάρια να απολαύσουν ένα ποτό στο Tafari’s Kitchen, έναν χώρο που τιμά τη μνήμη του πρώην σεφ του Λευκού Οίκου Tafari Campbell. Όπως λέει, «δεν υπάρχει τίποτα πιο ρομαντικό» από το να καθίσει κανείς στο γρασίδι του Προεδρικού Κέντρου με μια κουβέρτα.