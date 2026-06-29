Style Files: Τα Calvin Klein κομμάτια που δεν θα αποχωριστούμε φέτος το καλοκαίρι

Από το πρωί ως το βράδυ, από το γραφείο στο beach bar, από την πρωινή βόλτα για ψώνια ως τη βραδινή έξοδο σε εστιατόριο, το καλοκαίρι είναι μια διαρκής στιλιστική πρόκληση. Ειδικά όταν οι ρυθμοί της καθημερινότητάς μας είναι απαιτητικοί, αλλά ταυτόχρονα η fashionista μέσα μας δεν επαναπαύεται, η δημιουργία μιας capsule γκαρνταρόμπας για τους θερινούς μήνες αποτελεί την απάντηση στην πιο πάνω πρόκληση και ταυτόχρονα ένα εσωτερικό κάλεσμα για να εκφράσουμε τον πραγματικό μας εαυτό μέσα από το styling, χωρίς το τελικό αποτέλεσμα να υπολείπεται σε άνεση.