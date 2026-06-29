Style Files: Τα Calvin Klein κομμάτια που δεν θα αποχωριστούμε φέτος το καλοκαίρι
Style Files: Τα Calvin Klein κομμάτια που δεν θα αποχωριστούμε φέτος το καλοκαίρι
Η fashion editor Κωνσταντίνα Λειβαδίτη υποδέχεται την content creator Μαρία Τσούκα στο στούντιο του Marie Claire και μαζί δημιουργούν την capsule γκαρνταρόμπα της 90s νοσταλγίας.
Από το πρωί ως το βράδυ, από το γραφείο στο beach bar, από την πρωινή βόλτα για ψώνια ως τη βραδινή έξοδο σε εστιατόριο, το καλοκαίρι είναι μια διαρκής στιλιστική πρόκληση. Ειδικά όταν οι ρυθμοί της καθημερινότητάς μας είναι απαιτητικοί, αλλά ταυτόχρονα η fashionista μέσα μας δεν επαναπαύεται, η δημιουργία μιας capsule γκαρνταρόμπας για τους θερινούς μήνες αποτελεί την απάντηση στην πιο πάνω πρόκληση και ταυτόχρονα ένα εσωτερικό κάλεσμα για να εκφράσουμε τον πραγματικό μας εαυτό μέσα από το styling, χωρίς το τελικό αποτέλεσμα να υπολείπεται σε άνεση.
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