Tα πιο ποθητά μοκασίνια της σεζόν έχουν την υπογραφή του οίκου Dior
MARIE CLAIRE

Tα πιο ποθητά μοκασίνια της σεζόν έχουν την υπογραφή του οίκου Dior

Η γοητεία τους βρίσκεται στις λεπτομέρειες: στη γραμμή της μύτης, στην ποιότητα του δέρματος, σε εκείνο το μικρό στοιχείο που μπορεί να αλλάξει εντελώς τον χαρακτήρα ενός παπουτσιού.

Tα πιο ποθητά μοκασίνια της σεζόν έχουν την υπογραφή του οίκου Dior
Τα καλύτερα loafers δεν χρειάζονται υπερβολές για να ξεχωρίσουν. Η γοητεία τους βρίσκεται στις λεπτομέρειες: στη γραμμή της μύτης, στην ποιότητα του δέρματος, σε εκείνο το μικρό στοιχείο που μπορεί να αλλάξει εντελώς τον χαρακτήρα ενός παπουτσιού.

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