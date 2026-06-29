Tα πιο ποθητά μοκασίνια της σεζόν έχουν την υπογραφή του οίκου Dior

Η γοητεία τους βρίσκεται στις λεπτομέρειες: στη γραμμή της μύτης, στην ποιότητα του δέρματος, σε εκείνο το μικρό στοιχείο που μπορεί να αλλάξει εντελώς τον χαρακτήρα ενός παπουτσιού.