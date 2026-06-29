Αθηνά Οικονομάκου: Όλες οι λεπτομέρειες για τα δύο νυφικά της (εικόνες- βίντεο)

ΗΑθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα γιόρτασαν το Σάββατο 27 Ιουνίου τον γάμο τους με μια τελετή ανταλλαγής όρκων δίπλα στη θάλασσα, στην Πάρο, έχοντας στο πλευρό τους συγγενείς, στενούς φίλους και αγαπημένα πρόσωπα. Το ζευγάρι είχε ήδη παντρευτεί με θρησκευτικό γάμο τον περασμένο Μάιο, σε κλειστό οικογενειακό κύκλο, στην Πλάκα, επιλέγοντας έναν πιο ιδιωτικό χαρακτήρα για τη συγκεκριμένη στιγμή.Για τον εορτασμό στην Πάρο διοργάνωσαν ένα τριήμερο με εκδηλώσεις για τους καλεσμένους τους, που κορυφώθηκε με την τελετή των όρκων και ένα μεγάλο γαμήλιο πάρτι. Μετά την ανταλλαγή των όρκων ακολούθησε η δεξίωση, όπου το ζευγάρι άνοιξε τον χορό με το «Te Quiero Baby», τη διασκευή του κλασικού «I Love You Baby» του Frank Sinatra.Στο πάρτι του ζευγαριού οι καλεσμένοι ξεπερνούσαν τους 100. Ανάμεσά τους ήταν πολλοί συνάδελφοι της ηθοποιού, αλλά και φίλοι του γαμπρού, οι οποίοι μοιράστηκαν φωτογραφίες από τις όμορφες στιγμές με το ζευγάρι.