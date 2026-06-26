Gem nails: Η πιο λαμπερή τάση του καλοκαιριού που μετατρέπει το μανικιούρ σε κόσμημα
MARIE CLAIRE

Gem nails: Η πιο λαμπερή τάση του καλοκαιριού που μετατρέπει το μανικιούρ σε κόσμημα

Glamorous and chic.

Gem nails: Η πιο λαμπερή τάση του καλοκαιριού που μετατρέπει το μανικιούρ σε κόσμημα
Αν μέχρι πρόσφατα τα clean nails και οι διακριτικές αποχρώσεις κυριαρχούσαν στις τάσεις, φέτος το καλοκαίρι η λάμψη κάνει δυναμικό comeback. Τα gem nails, δηλαδή τα μανικιούρ που διακοσμούνται με μικροσκοπικά στρας, κρύσταλλα και πολύτιμους λίθους, είναι η πιο glamorous πρόταση της σεζόν και υπόσχονται να αναβαθμίσουν ακόμη και το πιο απλό nail look.

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