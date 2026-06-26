Gem nails: Η πιο λαμπερή τάση του καλοκαιριού που μετατρέπει το μανικιούρ σε κόσμημα

Αν μέχρι πρόσφατα τα clean nails και οι διακριτικές αποχρώσεις κυριαρχούσαν στις τάσεις, φέτος το καλοκαίρι η λάμψη κάνει δυναμικό comeback. Τα gem nails, δηλαδή τα μανικιούρ που διακοσμούνται με μικροσκοπικά στρας, κρύσταλλα και πολύτιμους λίθους, είναι η πιο glamorous πρόταση της σεζόν και υπόσχονται να αναβαθμίσουν ακόμη και το πιο απλό nail look.