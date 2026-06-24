Πώς οι απαγορεύσεις των αμβλώσεων βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή των εγκύων
Πώς οι απαγορεύσεις των αμβλώσεων βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή των εγκύων
Μια νέα, αποκαλυπτική επιστημονική μελέτη κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τις δραματικές παράπλευρες συνέπειες των νόμων κατά των αμβλώσεων στις ΗΠΑ.
Σύμφωνα με την έρευνα, η οποία διεξήχθη από πέντε κορυφαίους ερευνητές νοσοκομείων και πανεπιστημίων, οι καθολικές απαγορεύσεις αμβλώσεων δεν επηρεάζουν μόνο την εθελούσια διακοπή κύησης, αλλά διαταράσσουν σοβαρά τη βασική ιατρική φροντίδα σε επιθυμητές εγκυμοσύνες.
Οι γιατροί πλέον αναγκάζονται να καθυστερούν κρίσιμες θεραπείες για παθήσεις όπως η αποβολή, η εξωμήτριος κύηση ή σοβαρές επιπλοκές που απειλούν τη ζωή της μητέρας. Η αιτία; Ο νομικός φόβος και η αβεβαιότητα, και όχι η ιατρική τους κρίση. Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα