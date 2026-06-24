Πώς οι απαγορεύσεις των αμβλώσεων βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή των εγκύων

Σύμφωνα με την έρευνα, η οποία διεξήχθη από πέντε κορυφαίους ερευνητές νοσοκομείων και πανεπιστημίων, οι καθολικές απαγορεύσεις αμβλώσεων δεν επηρεάζουν μόνο την εθελούσια διακοπή κύησης, αλλά διαταράσσουν σοβαρά τη βασική ιατρική φροντίδα σε επιθυμητές εγκυμοσύνες.

Ο νομικός φόβος και η αβεβαιότητα, και όχι η ιατρική τους κρίση. Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr Οι γιατροί πλέον αναγκάζονται να καθυστερούν κρίσιμες θεραπείες για παθήσεις όπως η αποβολή, η εξωμήτριος κύηση ή σοβαρές επιπλοκές που απειλούν τη ζωή της μητέρας. Η αιτία;