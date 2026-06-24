Madonna: Γιατί δεν κάνει πλέον επικίνδυνα χορευτικά πάνω σε τακούνια

ΗMadonna μίλησε ανοιχτά για τις επιπτώσεις που είχε στο σώμα της η πολυετής καριέρα της στη μουσική και τις σκηνικές εμφανίσεις, αποκαλύπτοντας ότι έχει ταλαιπωρήσει κατά πολύ τον χόνδρο στο ένα της γόνατο.Σε συνέντευξή της στο Interview Magazine, η τραγουδίστρια εξήγησε πως τα χρόνια χορού με ψηλοτάκουνα, η έντονη σωματική δραστηριότητα και οι απαιτητικές προπονήσεις έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στο σώμα της.«Έχω πρόβλημα με το γόνατό μου τώρα. Δεν έχω καθόλου χόνδρο», δήλωσε χαρακτηριστικά, αποδίδοντας την κατάσταση στο γεγονός ότι «χόρευα για τόσο πολλά χρόνια με ψηλά τακούνια, έτρεχα στην άσφαλτο και έκανα Ashtanga yoga», μια ιδιαίτερα απαιτητική και γρήγορη μορφή γιόγκα.Η τραγουδίστρια αποκάλυψε, επίσης, ότι μέχρι πριν από περίπου έναν χρόνο συνέχιζε να ακολουθεί εξαιρετικά έντονους ρυθμούς άσκησης.«Έκανα άλματα σε τραμπολίνο, dance cardio και πολλές δραστηριότητες που ένας γιατρός θα χαρακτήριζε ως υπερβολική καταπόνηση των αρθρώσεων. Πλέον δεν μπορώ να τα κάνω αυτά», ανέφερε.Παρά τα προβλήματα στο γόνατο, η Madonna δεν έχει εγκαταλείψει τη γυμναστική. Όπως εξήγησε, έχει προσαρμόσει το πρόγραμμά της επιλέγοντας πιο ελεγχόμενες μορφές άσκησης.