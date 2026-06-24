Η Blake Lively για τον Ryan Reynolds: «Είναι ο πατέρας όλων των αγαπημένων μου παιδιών»
Η Blake Lively για τον Ryan Reynolds: «Είναι ο πατέρας όλων των αγαπημένων μου παιδιών»
Η αστεία αναφορά της ηθοποιού στον σύζυγό της, εν μέσω της δικαστικής διαμάχης με τον Justin Baldoni.
ΗBlake Lively εκφράζει την αγάπη της για τον σύζυγό της, Ryan Reynolds, μέσα από μια ανάρτηση στο Instagram. Τη Δευτέρα, 22 Ιουνίου, η ηθοποιός δημοσίευσε τρεις φωτογραφίες με τον σύζυγό της να περπατά δίπλα της στα στενά της Νέας Υόρκης.
Η ανάρτηση έγινε μία ημέρα μετά τη Γιορτή του Πατέρα και αφού η ίδια είχε κάνει ένα ολόκληρο αφιέρωμα σε εκείνον. «Ο πατέρας όλων των αγαπημένων μου παιδιών», έγραψε με χιούμορ στη λεζάντα.
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Η ανάρτηση έγινε μία ημέρα μετά τη Γιορτή του Πατέρα και αφού η ίδια είχε κάνει ένα ολόκληρο αφιέρωμα σε εκείνον. «Ο πατέρας όλων των αγαπημένων μου παιδιών», έγραψε με χιούμορ στη λεζάντα.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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