Η Blake Lively για τον Ryan Reynolds: «Είναι ο πατέρας όλων των αγαπημένων μου παιδιών»
MARIE CLAIRE

Η Blake Lively για τον Ryan Reynolds: «Είναι ο πατέρας όλων των αγαπημένων μου παιδιών»

Η αστεία αναφορά της ηθοποιού στον σύζυγό της, εν μέσω της δικαστικής διαμάχης με τον Justin Baldoni.

Η Blake Lively για τον Ryan Reynolds: «Είναι ο πατέρας όλων των αγαπημένων μου παιδιών»
ΗBlake Lively εκφράζει την αγάπη της για τον σύζυγό της, Ryan Reynolds, μέσα από μια ανάρτηση στο Instagram. Τη Δευτέρα, 22 Ιουνίου, η ηθοποιός δημοσίευσε τρεις φωτογραφίες με τον σύζυγό της να περπατά δίπλα της στα στενά της Νέας Υόρκης.

 
Η ανάρτηση έγινε μία ημέρα μετά τη Γιορτή του Πατέρα και αφού η ίδια είχε κάνει ένα ολόκληρο αφιέρωμα σε εκείνον. «Ο πατέρας όλων των αγαπημένων μου παιδιών», έγραψε με χιούμορ στη λεζάντα.

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