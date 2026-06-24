Η Blake Lively για τον Ryan Reynolds: «Είναι ο πατέρας όλων των αγαπημένων μου παιδιών»

ΗBlake Lively εκφράζει την αγάπη της για τον σύζυγό της, Ryan Reynolds, μέσα από μια ανάρτηση στο Instagram. Τη Δευτέρα, 22 Ιουνίου, η ηθοποιός δημοσίευσε τρεις φωτογραφίες με τον σύζυγό της να περπατά δίπλα της στα στενά της Νέας Υόρκης.Η ανάρτηση έγινε μία ημέρα μετά τη Γιορτή του Πατέρα και αφού η ίδια είχε κάνει ένα ολόκληρο αφιέρωμα σε εκείνον. «Ο πατέρας όλων των αγαπημένων μου παιδιών», έγραψε με χιούμορ στη λεζάντα.