Τόνια Σωτηροπούλου: Συμπλήρωσε το μαύρο σύνολό της με τα πιο ευέλικτα παπούτσια
MARIE CLAIRE

Τόνια Σωτηροπούλου: Συμπλήρωσε το μαύρο σύνολό της με τα πιο ευέλικτα παπούτσια

Σε βόλτα της στο κέντρο της Αθήνας.

Τόνια Σωτηροπούλου: Συμπλήρωσε το μαύρο σύνολό της με τα πιο ευέλικτα παπούτσια
Με ένα άκρως άνετο σύνολο περπάτησε στους δρόμους της Αθήνας η Τόνια Σωτηροπούλου. Ο φωτογραφικός φακός την εντόπισε στο κέντρο της πόλης να κάνει τη βόλτα της και να χαιρετά χαμογελαστή.

 
 
Η ηθοποιός συνδύασε ένα μαύρο παντελόνι, με τοπ στο ίδιο χρώμα, μαύρη ζώνη και καπιτονέ μαύρη τσάντα, ενώ έδωσε χρώμα στο σύνολό της με ένα ανοιχτόχρωμο, λεοπάρ πουκάμισο. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με ένα ζευγάρι ανοιχτόχρωμα boat loafers – τα παπούτσια που μπορούν να φορεθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου και να συνδυαστούν με φορέματα, παντελόνια, βερμούδες και φούστες.

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