Το trick για τέλεια εφαρμογή της mascara χωρίς καθόλου κόμπους στις βλεφαρίδες
Το trick για τέλεια εφαρμογή της mascara χωρίς καθόλου κόμπους στις βλεφαρίδες
Ένα απλό πινέλο μπορεί να μεταμορφώσει το αποτέλεσμα.
Αν και έχουμε δοκιμάσει αμέτρητους τύπους μάσκαρα και βουρτσάκια, πολλές φορές παραμένουμε απογοητευμένοι με το αποτέλεσμα. Συχνά το πρόβλημα δεν είναι το ίδιο το προϊόν, αλλά το εργαλείο εφαρμογής. Ακόμα και οι πιο αγαπημένες μας μάσκαρα χρειάζονται συχνά επιπλέον διόρθωση μετά την εφαρμογή, κυρίως με διαχωριστή βλεφαρίδων.
Ένα τρικ που αλλάζει τα δεδομένα είναι το λεγόμενο lash painting, που χρησιμοποιεί ένα ειδικό πινέλο σε μορφή βεντάλιας. Αυτά τα λεπτά, επίπεδα πινέλα δεν θυμίζουν σε τίποτα το κλασικό βουρτσάκι που συνοδεύει τις μάσκαρα και μας επιτρέπουν να απλώσουμε το προϊόν με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια.
Ένα τρικ που αλλάζει τα δεδομένα είναι το λεγόμενο lash painting, που χρησιμοποιεί ένα ειδικό πινέλο σε μορφή βεντάλιας. Αυτά τα λεπτά, επίπεδα πινέλα δεν θυμίζουν σε τίποτα το κλασικό βουρτσάκι που συνοδεύει τις μάσκαρα και μας επιτρέπουν να απλώσουμε το προϊόν με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια.
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