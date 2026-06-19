Αντζελίνα Τζολί: Το άγνωστο παράλληλο πρότζεκτ της που «ευωδιάζει κάρδαμο, σαφράν και ρίγανη»

Η Angelina Jolie έχει κάνει πράξη τις ομιλίες που έχει δώσει ως Πρέσβειρα Καλής Θέλησης της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στον πολυχώρο της, Atelier Jolie: έναν πολυχώρο στη Νέα Υόρκη με μαθήματα, εργαστήρια, residencies, εκθέσεις αλλά και εστιατόριο-καφέ που τιμούν την τέχνη και τον πολιτισμό από όλο το κόσμο.