Αντζελίνα Τζολί: Το άγνωστο παράλληλο πρότζεκτ της που «ευωδιάζει κάρδαμο, σαφράν και ρίγανη»
Αντζελίνα Τζολί: Το άγνωστο παράλληλο πρότζεκτ της που «ευωδιάζει κάρδαμο, σαφράν και ρίγανη»
Μίλησε γι' αυτό με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων
Η Angelina Jolie έχει κάνει πράξη τις ομιλίες που έχει δώσει ως Πρέσβειρα Καλής Θέλησης της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στον πολυχώρο της, Atelier Jolie: έναν πολυχώρο στη Νέα Υόρκη με μαθήματα, εργαστήρια, residencies, εκθέσεις αλλά και εστιατόριο-καφέ που τιμούν την τέχνη και τον πολιτισμό από όλο το κόσμο.
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