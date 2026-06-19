Ο πιο όμορφος μυστικός κήπος της Αθήνας έχει γεύση ντομάτα

Στην καρδιά της Αθήνας, εκεί όπου η πόλη κινείται ασταμάτητα στους ρυθμούς της καθημερινότητας, υπάρχει ένας τόπος που μοιάζει να ανήκει σε άλλη εποχή. Ένας καταπράσινος, σχεδόν μυστικός κήπος, κρυμμένος στο αίθριο του Alexander’s Lounge, στον πρώτο όροφο του Ξενοδοχείου Μεγάλη Βρεταννία. Ανάμεσα σε ελαιόδεντρα, δάφνες, κυπαρίσσια και αρωματικά λουλούδια, ξεδιπλώνεται ένα κομψό σκηνικό που συνδυάζει αρμονικά τη γαστρονομία, τη φύση και τη διακριτική πολυτέλεια.