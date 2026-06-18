Γιατί η επιδερμίδα μας αλλάζει προς το χειρότερο το καλοκαίρι; Δείτε πώς θα την επαναφέρετε
MARIE CLAIRE

Γιατί η επιδερμίδα μας αλλάζει προς το χειρότερο το καλοκαίρι; Δείτε πώς θα την επαναφέρετε

Όλα όσα προκαλούν ο ήλιος, η ζέστη και η θάλασσα.

Γιατί η επιδερμίδα μας αλλάζει προς το χειρότερο το καλοκαίρι; Δείτε πώς θα την επαναφέρετε
Αν κάθε καλοκαίρι παρατηρείτε ότι η επιδερμίδα σας γίνεται πιο λιπαρή, εμφανίζει περισσότερα σπυράκια, κοκκινίλες ή θαμπάδα, δεν είναι ιδέα σας, καθώς πρόκειται στην πραγματικότητα για ένα αρκετά σύνηθες φαινόμενο. Οι υψηλές θερμοκρασίες, η αυξημένη υγρασία, η έντονη έκθεση στον ήλιο και οι συνεχείς εναλλαγές ανάμεσα σε θάλασσα, κλιματισμό και ιδρώτα επηρεάζουν σημαντικά τη λειτουργία του δέρματος. Το αποτέλεσμα είναι συχνά μια επιδερμίδα που δείχνει πιο θαμπή και ταλαιπωρημένη σε σχέση με τους υπόλοιπους μήνες του χρόνου.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης