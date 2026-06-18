Γιατί η επιδερμίδα μας αλλάζει προς το χειρότερο το καλοκαίρι; Δείτε πώς θα την επαναφέρετε

Αν κάθε καλοκαίρι παρατηρείτε ότι η επιδερμίδα σας γίνεται πιο λιπαρή, εμφανίζει περισσότερα σπυράκια, κοκκινίλες ή θαμπάδα, δεν είναι ιδέα σας, καθώς πρόκειται στην πραγματικότητα για ένα αρκετά σύνηθες φαινόμενο. Οι υψηλές θερμοκρασίες, η αυξημένη υγρασία, η έντονη έκθεση στον ήλιο και οι συνεχείς εναλλαγές ανάμεσα σε θάλασσα, κλιματισμό και ιδρώτα επηρεάζουν σημαντικά τη λειτουργία του δέρματος. Το αποτέλεσμα είναι συχνά μια επιδερμίδα που δείχνει πιο θαμπή και ταλαιπωρημένη σε σχέση με τους υπόλοιπους μήνες του χρόνου.