Τζένιφερ Λόπεζ: Πώς ένιωσε όταν γρύλος περπάτησε πάνω της εν ώρα συναυλίας (βίντεο)
MARIE CLAIRE

Τζένιφερ Λόπεζ: Πώς ένιωσε όταν γρύλος περπάτησε πάνω της εν ώρα συναυλίας (βίντεο)

Η στιγμή είχε γίνει viral

Τζένιφερ Λόπεζ: Πώς ένιωσε όταν γρύλος περπάτησε πάνω της εν ώρα συναυλίας (βίντεο)
ΗJennifer Lopez μίλησε για ένα από τα πιο απρόβλεπτα περιστατικά της περιοδείας της το καλοκαίρι του 2025, όταν ένας γρύλος προσγειώθηκε πάνω της ενώ βρισκόταν στη σκηνή και τραγουδούσε.

 
Η τραγουδίστρια και ηθοποιός αναφέρθηκε στο viral στιγμιότυπο κατά τη συμμετοχή της στο podcast SmartLess των Jason Bateman, Sean Hayes και Will Arnett, τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Θυμήθηκε τη στιγμή που ερμήνευε ένα τραγούδι στα ισπανικά στην Αλμάτι του Καζακστάν, όταν ένας απρόσμενος επισκέπτης βρέθηκε στον λαιμό της.

«Ήταν ένα από τα πιο ήρεμα σημεία της συναυλίας», είπε. «Συνήθως χορεύω ασταμάτητα, ακολουθώ τη χορογραφία, φοράω ένα μικροσκοπικό κοστούμι, κουνάω τα μαλλιά μου και επικρατεί ένταση και ενέργεια».

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