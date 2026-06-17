Τα ζώα στη Γάζα πεθαίνουν από την πείνα και τις ελλείψεις φαρμάκων
MARIE CLAIRE

Τα ζώα στη Γάζα πεθαίνουν από την πείνα και τις ελλείψεις φαρμάκων

Η κατάσταση είναι επώδυνη για τους Παλαιστίνιους που τα θεωρούν μέλη της οικογένειάς τους και, γενικά, για όσους τα αγαπούν και τα φροντίζουν

Τα ζώα στη Γάζα πεθαίνουν από την πείνα και τις ελλείψεις φαρμάκων
Στην ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, ανάμεσα στα θύματα είναι και τα κατοικίδια ζώα, που οι κηδεμόνες τους αγωνίζονται να προστατεύσουν και να κρατήσουν ζωντανά – κάτι εξαιρετικά επώδυνο, για όσους τα θεωρούν μέλη της οικογένειάς τους. Πράγματι, ένα νέο ρεπορτάζ του Associated Press εστιάζει στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, όπως η έλλειψη κτηνιατρικών κλινικών, φαρμάκων, ακόμα και τροφής.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης