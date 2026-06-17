Τα ζώα στη Γάζα πεθαίνουν από την πείνα και τις ελλείψεις φαρμάκων
Τα ζώα στη Γάζα πεθαίνουν από την πείνα και τις ελλείψεις φαρμάκων
Η κατάσταση είναι επώδυνη για τους Παλαιστίνιους που τα θεωρούν μέλη της οικογένειάς τους και, γενικά, για όσους τα αγαπούν και τα φροντίζουν
Στην ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, ανάμεσα στα θύματα είναι και τα κατοικίδια ζώα, που οι κηδεμόνες τους αγωνίζονται να προστατεύσουν και να κρατήσουν ζωντανά – κάτι εξαιρετικά επώδυνο, για όσους τα θεωρούν μέλη της οικογένειάς τους. Πράγματι, ένα νέο ρεπορτάζ του Associated Press εστιάζει στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, όπως η έλλειψη κτηνιατρικών κλινικών, φαρμάκων, ακόμα και τροφής.
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