Michelle Obama: Τίμησε τη μητέρα της φορώντας το πορτρέτο της σε φούστα (βίντεο)

ΗMichelle Obama βρήκε έναν ιδιαίτερο τρόπο να τιμήσει τη μνήμη της μητέρας της, Marian Robinson.Κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης για τον εορτασμό των εγκαινίων του Obama Presidential Center στο Σικάγο, η πρώην Πρώτη Κυρία αποκάλυψε ότι η φούστα που φορούσε έφερε το πορτρέτο της μητέρας της. Μάλιστα, όπως ανέφερε, ο Barack Obama δεν είχε αντιληφθεί ότι το σχέδιο απεικόνιζε τη Marian Robinson παρά μόνο λίγα λεπτά πριν από την ομιλία της συζύγου του.«Είμαι τόσο περήφανη για τον σύζυγό μου. Είναι πραγματικά πολύ συγκινημένος και του δίνω λίγο χρόνο, γιατί αυτή η υπέροχη φούστα που επέλεξε η στιλίστριά μου, Meredith Koop, έχει πάνω της ένα πορτρέτο.Το αγαπημένο μου πορτρέτο της μητέρας μου. Εκείνος δεν είχε καταλάβει ότι υπήρχε μέχρι πριν από λίγα λεπτά», είπε η Michelle Obama κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.