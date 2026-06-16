Τhe Summer Edit: Βρήκαμε όλα όσα θέλουμε να φορέσουμε αυτό το καλοκαίρι
Τhe Summer Edit: Βρήκαμε όλα όσα θέλουμε να φορέσουμε αυτό το καλοκαίρι
Η λίστα ξεκινά, φυσικά, από το μαγιό.
Η λίστα ξεκινά, φυσικά, από το μαγιό.
Το καλοκαίρι είναι εδώ και η γκαρνταρόμπα μας ακολουθεί τον ρυθμό του. Οι αποχρώσεις γίνονται πιο φωτεινές, τα υφάσματα γίνονται πιο ανάλαφρα και οι επιλογές μας πιο χαλαρές. Είναι η εποχή των κομματιών που συνδυάζουν στυλ και λειτουργικότητα: ενός μαγιό που φοριέται και εκτός παραλίας, μιας ευρύχωρης τσάντας που χωρά όλα τα απαραίτητα ή της φούστας-παρεό που προσαρμόζεται σε κάθε περίσταση. Οι επιλογές που ακολουθούν συγκεντρώνουν όλα όσα θέλουμε να φορέσουμε φέτος το καλοκαίρι.
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