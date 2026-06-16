Wet Look: Πώς θα κάνουμε εύκολα και γρήγορα το πιο cool χτένισμα του καλοκαιριού

Αν και δεν είναι κάτι νέο, το wet look στα μαλλιά είναι από εκείνα τα χτενίσματα που πλέον θεωρούνται κλασικά και κατ’ επέκταση βγαίνει ανά διαστήματα στο προσκήνιο. Μία από αυτές τις περιόδους είναι και αυτή που διανύουμε, με τα μαλλιά που μοιάζουν σχεδόν υγρά να εμφανίζονται τόσο στο κόκκινο χαλί, όσο και στο street style ή τα σόου των σχεδιαστών.Το συγκεκριμένο look είναι δημοφιλές για πολλούς λόγους: είναι κομψό και ταυτόχρονα σέξι, γίνεται σε μαλλιά κάθε μήκους και δεν απαιτεί ιδιαίτερη προσπάθεια ή δεξιότητες για να γίνει. Στα θετικά του προσθέτουμε πως μπορεί να δημιουργηθεί ακόμα και σε άλουστα μαλλιά, αφού στην πραγματικότητα τότε δείχνει ακόμα πιο ωραίο, σώζοντας ταυτόχρονα κάθε bad hair day.Έχει, ακόμα, πολλές διαφορετικές εκδοχές, αφού τα μαλλιά μπορούν να πιαστούν ψηλά, να μείνουν κάτω, με χωρίστρα ή σαν sleek back, γεγονός που το καθιστά κατάλληλο για αμέτρητες περιστάσεις.