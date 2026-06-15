H Ρενέ Ζελβέγκερ δεν καταλαβαίνει γιατί όλοι είχαν εμμονή με τα κιλά της στο Bridget Jones

Το 2001, ο Mark Darcy έλεγε στη Bridget Jones ότι την αγαπά «ακριβώς όπως είναι». Εικοσιπέντε χρόνια αργότερα, το Bridget Jones’s Diary παραμένει μία από τις πιο αγαπημένες ρομαντικές κομεντί του 21ου αιώνα.Η ταινία κατέγραψε με χιούμορ και ειλικρίνεια την προσωπική ζωή της Bridget Jones, ακολουθώντας το ερωτικό τρίγωνο ανάμεσα στην αδέξια, αλλά γοητευτική Bridget, τον συγκρατημένο Mark Darcy και τον γοητευτικό και αναξιόπιστο Daniel Cleaver.Ωστόσο, όταν η ταινία κυκλοφόρησε στις αίθουσες, μεγάλο μέρος της δημόσιας συζήτησης επικεντρώθηκε στο σώμα της Renée Zellweger. Η ηθοποιός είχε πάρει σχεδόν 9 κιλά για να υποδυθεί τη Bridget, μια γυναίκα που αγαπά το φαγητό, το κρασί και δεν έχει εμμονή με την τελειότητα.Ανατρέχοντας σήμερα σε εκείνη την περίοδο, η ηθοποιός θεωρεί ότι η Bridget Jones ανέτρεψε τα στερεότυπα γύρω από τις γυναικείες πρωταγωνίστριες.«Η Bridget είναι απόλυτα ο εαυτός της και αυτό την κάνει ακόμη πιο ελκυστική. Έσπασε έναν κανόνα», δήλωσε η ηθοποιός. «Όταν οι άνθρωποι μιλούν για το βάρος της, δεν υπάρχει κάτι που πρέπει να διορθωθεί. Άλλαξε τις προσδοκίες μας για το πώς μπορεί να είναι μια πρωταγωνίστρια».Η 57χρονη σήμερα Zellweger παραδέχτηκε ότι ένιωσε μεγάλη ελευθερία υποδυόμενη έναν χαρακτήρα που δεν ανησυχούσε για ατέλειες όπως ένα σπυράκι, τα ατημέλητα μαλλιά ή το μουντζουρωμένο μακιγιάζ.«Ήταν τόσο απελευθερωτικό να υποδύομαι κάποια σαν τη Bridget», είπε.