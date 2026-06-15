Marianne Vikkula: H επικεφαλής της Wolt πιστεύει ότι πρέπει να ξεκινάς πάντα με τις δύσκολες συζητήσεις
Marianne Vikkula: H επικεφαλής της Wolt πιστεύει ότι πρέπει να ξεκινάς πάντα με τις δύσκολες συζητήσεις
«Λοιπόν, θα παραγγείλουμε»; Είναι μία από τις πιο συνηθισμένες φράσεις που ακούγονται καθημερινά στο σπίτι, στο γραφείο, ενίοτε και στο δρόμο, και κρύβει από πίσω την χαλαρή κουλτούρα της ευκολίας, μιας απλής απόλαυσης που θέλουμε να βιώνουμε καθημερινά, έστω μέσα από μια μικρή κούπα καφέ. Έτσι ξεκινάει η κουβέντα μας με την Marianne Vikkula, επικεφαλής της εταιρείας διανομής Wolt, η οποία σήμερα δραστηριοποιείται σε περίπου τριάντα χώρες. Παρότι η διευκόλυνση του καταναλωτικού κοινού είναι μία από τις κεντρικές αξίες λειτουργίας της πλατφόρμας παραγγελιών της Wolt, η Marianne δεν φοβάται καθόλου τα δύσκολα και αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για τη σύγχρονη ηγεσία στον, παραδοσιακά ανδροκρατούμενο, χώρο της τεχνολογίας.
Συναντιόμαστε σε ένα μικρό διάλειμμα που έχει το γεμάτο με υποχρεώσεις πρόγραμμα της επίσκεψής της στην Ελλάδα και ξεκινάμε αμέσως την κουβέντα για τα πρώτα της βήματα στην εταιρεία, το 2018.
«H Marianne θα βοηθάει με τις προσπάθειες επέκτασης» ήταν ο πρώτος «τίτλος» της στην Wolt, η οποία τότε είχε παρουσία σε ελάχιστες χώρες. Χάρη στην εμπειρία που απέκτησε ως εθελόντρια στην ΜΚΟ Slush πήρε την απόφαση ότι έπρεπε να αναζητήσει μια θέση εργασίας εκεί όπου θα μπορούσε να μάθει τα περισσότερα.
«Ξεκίνησα χωρίς να ξέρω ακριβώς τι θα κατέληγα να κάνω», λέει η Marianne, τονίζοντας ότι δεν πιστεύει στο «τέλεια φτιαγμένο μονοπάτι καριέρας» – και μας παρακινεί να κάνουμε το ίδιο, δηλαδή να είμαστε θετικοί απέναντι στις ευκαιρίες που εμφανίζονται μπροστά μας.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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