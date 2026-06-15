Οι αποχρώσεις νυχιών που θα κυριαρχήσουν στα καλοκαιρινά μας μανικιούρ
Οι αποχρώσεις νυχιών που θα κυριαρχήσουν στα καλοκαιρινά μας μανικιούρ
Color mode: ΟΝ.
Color mode: ΟΝ.
Μετά από μια περίοδο όπου κυριάρχησαν τα clean και minimal μανικιούρ, το καλοκαίρι του 2026 φέρνει περισσότερο χρώμα, χωρίς όμως να εγκαταλείπει την κομψότητα που χαρακτηρίζει τις τελευταίες τάσεις της ομορφιάς. Οι ειδικοί προβλέπουν μια σεζόν όπου οι απαλές αποχρώσεις συνυπάρχουν με πιο ζωηρές επιλογές, δημιουργώντας μια χρωματική παλέτα που καλύπτει κάθε αισθητική.
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