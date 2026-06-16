Η εμφάνιση της Kate Middleton στο Trooping the Colour θύμισε μία της πριγκίπισσας Diana από το 1987
MARIE CLAIRE

Η εμφάνιση της Kate Middleton στο Trooping the Colour θύμισε μία της πριγκίπισσας Diana από το 1987

Συχνά επιλέγει items και σύνολα που παραπέμπουν σε εκείνα της αείμνηστης πριγκίπισσας.

Η εμφάνιση της Kate Middleton στο Trooping the Colour θύμισε μία της πριγκίπισσας Diana από το 1987
ΗKate Middleton φαίνεται πως απέτισε ακόμη έναν διακριτικό φόρο τιμής στην πριγκίπισσα Diana μέσα από την εμφάνισή της στο φετινό Trooping the Colour.

 
Η πριγκίπισσα της Ουαλίας επέλεξε για τη διοργάνωση ένα ανοιχτό γαλάζιο παλτό-φόρεμα του οίκου Catherine Walker, το οποίο συνδύασε με ασορτί καπέλο. Η εμφάνιση προκάλεσε αμέσως συγκρίσεις με ένα αντίστοιχο σύνολο που είχε φορέσει η Diana στα τέλη της δεκαετίας του 1980.

Το φόρεμα της Kate Middleton διέθετε γαλάζια κουμπιά και λευκές λεπτομέρειες στα πέτα και στις τσέπες, στοιχεία που ταίριαζαν με το καπέλο της, το οποίο συνδύαζε γαλάζιες και λευκές αποχρώσεις.

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