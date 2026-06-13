Πλέον, τα πιο οργανωμένα και «cool» κορίτσια κοιμούνται από τις 9 το βράδυ
Πλέον, τα πιο οργανωμένα και «cool» κορίτσια κοιμούνται από τις 9 το βράδυ
«Ο πολύς ύπνος είναι πλέον η νέα τάση ευεξίας, είναι κάτι για το οποίο μπορείς να περηφανεύεσαι».
Μια πρόσφατη μελέτη που ανέλυσε δεδομένα από περισσότερους από δύο εκατομμύρια ενήλικες στις ΗΠΑ έδειξε ότι η μέση ώρα ύπνου για τη Gen Z και τους Millennials μετατοπίζεται όλο και νωρίτερα: από τις 22:18 τον Ιανουάριο του 2023 στις 22:06 τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους για όσους είναι 18-34 ετών. Ειδικά στη Gen Z (όσους γεννήθηκαν μεταξύ 1997 και 2012), η τάση για ύπνο νωρίς φαίνεται να κερδίζει συνεχώς έδαφος, με πολλούς να δηλώνουν ότι βρίσκονται ήδη στο κρεβάτι από τις 9 το βράδυ-ή και νωρίτερα.
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