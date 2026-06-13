Αν σας πέσει φαγητό στο πάτωμα και το σηκώσετε αμέσως, είναι ασφαλές να το φάτε;

Μπορείτε να φάτε ένα τρόφιμο που έπεσε στο πάτωμα αν το σηκώσετε αμέσως; Παρά τη δημοφιλή πεποίθηση, ο περίφημος «κανόνας των τριών δευτερολέπτων» δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένας μύθος. Και η επιστήμη έχει εξηγήσει το γιατί. Μια ομάδα ερευνητών από το Νιου Τζέρσεϊ πραγματοποίησε 2.560 πειράματα, αφήνοντας διάφορα τρόφιμα να πέσουν σε τέσσερις διαφορετικές επιφάνειες. Στόχος τους ήταν να εξετάσουν αν τα βακτήρια χρειάζονται πράγματι χρόνο για να μεταφερθούν από το πάτωμα στο φαγητό. Το συμπέρασμα ήταν ξεκάθαρο: η μεταφορά βακτηρίων μπορεί να συμβεί σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο.



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