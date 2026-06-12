Ντέιβιντ Χόκνεϊ: Πέθανε ο επαναστάτης εικαστικός που προκάλεσε τον συντηρητισμό και απεικόνισε τον ομοφυλοφιλικό έρωτα

Ένας από τους σπουδαιότερους Βρετανούς καλλιτέχνες του εικοστού αιώνα, εμβληματικός του κινήματος της pop art, ο David Hockney, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών, αφήνοντας πίσω του μια μεγάλη εικαστική κληρονομιά.