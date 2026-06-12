Ντέιβιντ Χόκνεϊ: Πέθανε ο επαναστάτης εικαστικός που προκάλεσε τον συντηρητισμό και απεικόνισε τον ομοφυλοφιλικό έρωτα
MARIE CLAIRE

Ντέιβιντ Χόκνεϊ: Πέθανε ο επαναστάτης εικαστικός που προκάλεσε τον συντηρητισμό και απεικόνισε τον ομοφυλοφιλικό έρωτα

Πιο γνωστός έγινε για τους πίνακες με τις πισίνες του Λος Άντζελες, που έπιασαν τιμές ρεκόρ σε δημοπρασίες

Ντέιβιντ Χόκνεϊ: Πέθανε ο επαναστάτης εικαστικός που προκάλεσε τον συντηρητισμό και απεικόνισε τον ομοφυλοφιλικό έρωτα
Ένας από τους σπουδαιότερους Βρετανούς καλλιτέχνες του εικοστού αιώνα, εμβληματικός του κινήματος της pop art, ο David Hockney, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών, αφήνοντας πίσω του μια μεγάλη εικαστική κληρονομιά.

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