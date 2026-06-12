Q&A: Δίνουμε λύσεις σε επτά κοινούς προβληματισμούς για τα μαλλιά

Είναι γεγονός: τα μαλλιά μας συνδέονται άμεσα με την αυτοπεποίθησή μας. Ενα αποτυχημένο κούρεμα ή μερικές συνεχόμενες bad hair days είναι αρκετές για να μας ρίξουν και να μας χαλάσουν τη διάθεση. Μαλλιά θαμπά, που φριζάρουν, σπάνε εύκολα ή πέφτουν άτονα γύρω από το πρόσωπο, όποιο κι αν είναι το πρόβλημα, έχουμε τη λύση που ψάχνατε για να νιώθετε τέλεια κάθε ημέρα.Έχω βαρεθεί το κούρεμά μου, αλλά μου αρέσει το μακρύ μήκος. Τι επιλογές έχω;Μία από τις μεγαλύτερες τάσεις της σεζόν είναι οι curtain αφέλειες, που μοιάζουν με κουρτινάκια. Αν τις υιοθετήσετε στη μακριά εκδοχή τους, θα ανανεώσετε την εικόνα σας χωρίς να χάσετε μήκος από τα υπόλοιπα μαλλιά, ενώ ακόμα κι αν δεν σας αρέσουν «κρύβονται» εύκολα και μέσα σε λίγους μήνες θα έχουν μακρύνει ξανά.