Cosmeticorexia: Οι κίνδυνοι της παθολογικής εμμονής των παιδιών με τα καλλυντικά
MARIE CLAIRE

Cosmeticorexia: Οι κίνδυνοι της παθολογικής εμμονής των παιδιών με τα καλλυντικά

Σύμφωνα με τους ειδικούς

Cosmeticorexia: Οι κίνδυνοι της παθολογικής εμμονής των παιδιών με τα καλλυντικά
Σε ηλικία μόλις 13 ετών, η Ellie-May έχει πάνω από 330.000 ακόλουθους στον λογαριασμό της στο TikTok. Η μαμά της, Sophie, η οποία έχει ακόμα πέντε παιδιά, λέει στο BBC ότι οι διαδικτυακές δραστηριότητες της κόρης της αποφέρουν πάνω από 50.000 λίρες τον χρόνο. «Από τότε που γίναμε content creators άλλαξε η ζωή μας», όπως το θέτει. Η Ellie-May μοιράζεται στα social media τη ρουτίνα περιποίησης της επιδερμίδας της, την οποία η μαμά της υποστηρίζει ότι παρακολουθούν με ενδιαφέρον «πάρα πολλά νέα κορίτσια».

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