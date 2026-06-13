Ποιος αδειάζει τον λογαριασμό σου;
MARIE CLAIRE

Ποιος αδειάζει τον λογαριασμό σου;

Η Ελιάνα Χρυσικοπούλου εξερευνά τον τομέα της συμπεριφορικής κατανάλωσης και ανακαλύπτει όλες τις ψυχολογικές παγίδες που καταπίνουν το budget μας, χωρίς να το καταλαβαίνουμε.

Ποιος αδειάζει τον λογαριασμό σου;
Όλοι θέλουμε περισσότερα χρήματα, αλλά δεν ξέρουμε πώς να τα αποκτήσουμε. Για πολλούς από εμάς είναι ανέφικτο να αυξήσουμε τα έσοδά μας, ωστόσο το να περιορίσουμε τα έξοδα, δεν είναι. Η Ελιάνα Χρυσικοπούλου στο νέο επεισόδιο του podcast Έχουμε και Λέμε εξερευνά τον τομέα της συμπεριφορικής κατανάλωσης και ανακαλύπτει όλες τις ψυχολογικές παγίδες που καταπίνουν το budget μας, χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Από το Apple Pay και τις αγορές με Klarna μέχρι την λέξη «δωρεάν» και τις συνδρομές, οι οικονομικές παγίδες κρύβονται παντού και επηρεάζουν τις καταναλωτικές αποφάσεις μας, σε συνειδητό και ασυνείδητο επίπεδο.

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