Η ενέργεια του αύριο χτίζεται σήμερα: Η ESG στρατηγική της ΔΕΠΑ στην πράξη

Η αξιοπιστία μιας εταιρείας στο πεδίο του ESG δεν κρίνεται από το πόσο συχνά χρησιμοποιεί τη λέξη «βιωσιμότητα». Κρίνεται από το αν μπορεί να τη μετατρέψει σε λειτουργία, σε μετρήσιμη πρόοδο, σε κανόνες διακυβέρνησης και σε καθημερινή πρακτική. Για τη ΔΕΠΑ Εμπορίας, το ESG αποτελεί έναν ολοκληρωμένο τρόπο διοίκησης, που διατρέχει το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση.Στο περιβαλλοντικό σκέλος, η εταιρεία έχει κινηθεί με σαφή κατεύθυνση: λιγότερη κατανάλωση, χαμηλότερες εκπομπές, καλύτερη ενεργειακή διαχείριση. Η μείωση της ηλεκτρικής κατανάλωσης και η σταθερή μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου τα τελευταία χρόνια που ξεπερνά το 42%, δείχνουν ότι η περιβαλλοντική επίδοση παρακολουθείται συστηματικά και βελτιώνεται. Η αξιοποίηση φυσικού αερίου στο εταιρικό καύσιμο μείγμα, η ενίσχυση του στόλου με οχήματα φυσικού αερίου και τα προγράμματα οικολογικής μετακίνησης αποτυπώνουν μια εταιρεία που εφαρμόζει πρώτα εσωτερικά τις αρχές που προωθεί στην αγορά.Η κοινωνική διάσταση είναι εξίσου ουσιαστική. Η ΔΕΠΑ επενδύει στους ανθρώπους της με τρόπο συστηματικό: χιλιάδες ώρες εκπαίδευσης, υψηλή συμμετοχή εργαζομένων σε προγράμματα κατάρτισης, ανάπτυξη δεξιοτήτων, προγράμματα ψυχικής υγείας και ευεξίας, ομαδική ασφάλιση και υγειονομική κάλυψη. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι η εταιρεία καταγράφει μηδενικά εργατικά ατυχήματα και ασθένειες που οφείλονται στην εργασία, στοιχείο που αποτυπώνει σοβαρή κουλτούρα πρόληψης και ασφάλειας.