Η Tέιλορ Σουίφτ έκανε μια εμφάνιση σε αγώνα NBA και το look της έκλεψε την παράσταση - Δείτε πώς πανηγύριζε (βίντεο)

ΗTaylor Swift βρέθηκε στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης για να παρακολουθήσει αγώνα NBA παρέα με τις στενές φίλες και συνεργάτιδές της, Alana και Este Haim.Οι τρεις τους παρακολούθησαν τον αγώνα των New York Knicks από τις θέσεις δίπλα στο παρκέ και φρόντισαν να δώσουν μια παιχνιδιάρικη νότα στην εμφάνισή τους, επιλέγοντας μπλουζάκια με ευφάνταστα λογοπαίγνια εμπνευσμένα από το όνομα της ομάδας της Νέας Υόρκης.Η Taylor Swift φόρεσε ένα T-shirt με τη φράση «Stevie Knicks», έναν φόρο τιμής στην αμερικανίδα καλλιτέχνιδα Stevie Nicks, το οποίο συνδύασε με μαύρο παντελόνι, ενώ η Alana Haim εμφανίστηκε με το «Knickelback» και η Este Haim με το «Knickole Kidman».