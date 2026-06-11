Jennifer Lopez: Η ταινία που τη βοήθησε να αλλάξει τρόπο σκέψης μετά τον χωρισμό με τον Ben Affleck

ΗJennifer Lopez μίλησε για μια βαθιά συναισθηματική στιγμή που βίωσε κατά τη διάρκεια της δύσκολης περιόδου του διαζυγίου της με τον Ben Affleck.Καλεσμένη στο podcast «Films to Be Buried With» του συμπρωταγωνιστή της στην ταινία «Office Romance», Brett Goldstein, η τραγουδίστρια και ηθοποιός αποκάλυψε ότι μια συγκεκριμένη κινηματογραφική εμπειρία λειτούργησε σχεδόν θεραπευτικά για εκείνη.Αναφέρθηκε στην πολυβραβευμένη βραζιλιάνικη ταινία I’m Still Here (Ainda Estou Aqui), όταν ο Goldstein τη ρώτησε ποια ταινία άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο βλέπει τη ζωή.Θυμήθηκε ότι εκείνη την περίοδο ήταν άρρωστη, λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, ενώ όλη η οικογένειά της βρισκόταν στο σπίτι. «Ήταν εκεί ο πατέρας μου, η μητέρα μου, τα ξαδέρφια μου, όλοι», είπε. Όπως εξήγησε, ο πατέρας της, David Lopez, δεν είναι άνθρωπος που συνηθίζει να κάθεται και να παρακολουθεί ταινίες, σε αντίθεση με τη μητέρα της, Guadalupe Lopez, από την οποία κληρονόμησε την αγάπη της για τον κινηματογράφο και τη μουσική.Εκείνη την ημέρα όμως, ο πατέρας της δέχτηκε να δουν μαζί το I’m Still Here. «Τότε περνούσα ένα διαζύγιο και σκεφτόμουν πολύ τα παιδιά μου», εξομολογήθηκε αναφερόμενη στον χωρισμό της από τον Ben Affleck, ο οποίος οριστικοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2025.