Ηλιάνα Παπαγεωργίου – Γιάννης Καραβασάνης: Η matching εμφάνιση του ζευγαριού
MARIE CLAIRE

Ηλιάνα Παπαγεωργίου – Γιάννης Καραβασάνης: Η matching εμφάνιση του ζευγαριού

Ο φωτογραφικός φακός τους εντόπισε στο κέντρο της Αθήνας.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου – Γιάννης Καραβασάνης: Η matching εμφάνιση του ζευγαριού
Στο κέντρο της Αθήνας εντόπισε ο φωτογραφικός φακός την Ηλιάνα Παπαγεωργίου και τον σύντροφό της, Γιάννη Καραβασάνη. Το ζευγάρι περπάτησε στην πόλη και φωτογραφήθηκε χαμογελαστό, φορώντας άνετα ρούχα σε ίδιες αποχρώσεις και στυλ.

 
Το μοντέλο και παρουσιάστρια φορούσε ένα μπεζ παντελόνι, το οποίο συνδύασε με πουκάμισο στην ίδια απόχρωση και σουέντ loafers σε χακί χρώμα. Αντίστοιχα, ο αρχιτέκτονας σύντροφος της Ηλιάνας, κινήθηκε στο ίδιο μοτίβο, συνδυάζοντας μπεζ παντελόνι με μπεζ Τ-shirt και dusty orange loafers.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης