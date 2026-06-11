Ηλιάνα Παπαγεωργίου – Γιάννης Καραβασάνης: Η matching εμφάνιση του ζευγαριού

Στο κέντρο της Αθήνας εντόπισε ο φωτογραφικός φακός την Ηλιάνα Παπαγεωργίου και τον σύντροφό της, Γιάννη Καραβασάνη. Το ζευγάρι περπάτησε στην πόλη και φωτογραφήθηκε χαμογελαστό, φορώντας άνετα ρούχα σε ίδιες αποχρώσεις και στυλ.Το μοντέλο και παρουσιάστρια φορούσε ένα μπεζ παντελόνι, το οποίο συνδύασε με πουκάμισο στην ίδια απόχρωση και σουέντ loafers σε χακί χρώμα. Αντίστοιχα, ο αρχιτέκτονας σύντροφος της Ηλιάνας, κινήθηκε στο ίδιο μοτίβο, συνδυάζοντας μπεζ παντελόνι με μπεζ Τ-shirt και dusty orange loafers.