Γκουίνεθ Πάλτροου: Διαδικτυακή κατακραυγή για διαφήμιση ισραηλινού συγκροτήματος κατοικιών - «Μήπως είναι ΑΙ;»
Γκουίνεθ Πάλτροου: Διαδικτυακή κατακραυγή για διαφήμιση ισραηλινού συγκροτήματος κατοικιών - «Μήπως είναι ΑΙ;»
«Έχεις ανοίξει καμία εφημερίδα, έχεις δει τις ειδήσεις;» της έγραψε, χαρακτηριστικά, μια από τις αδερφές Hadid, η Alana
Η Gwyneth Paltrow βρέθηκε στο επίκεντρο διαδικτυακής κατακραυγής μετά τη συμμετοχή της σε διαφήμιση πολυτελούς συγκροτήματος κατοικιών στο Ισραήλ. Πιο συγκεκριμένα, η ηθοποιός και επιχειρηματίας πρωταγωνίστησε πρόσφατα σε ένα προωθητικό βίντεο για το 51Park, που βρίσκεται στον οικισμό των εποίκων Herzliya, σε γη που στο παρελθόν ανήκε στο χωριό της Παλαιστίνης Al-Haram.
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