Γκουίνεθ Πάλτροου: Διαδικτυακή κατακραυγή για διαφήμιση ισραηλινού συγκροτήματος κατοικιών - «Μήπως είναι ΑΙ;»

Η Gwyneth Paltrow βρέθηκε στο επίκεντρο διαδικτυακής κατακραυγής μετά τη συμμετοχή της σε διαφήμιση πολυτελούς συγκροτήματος κατοικιών στο Ισραήλ. Πιο συγκεκριμένα, η ηθοποιός και επιχειρηματίας πρωταγωνίστησε πρόσφατα σε ένα προωθητικό βίντεο για το 51Park, που βρίσκεται στον οικισμό των εποίκων Herzliya, σε γη που στο παρελθόν ανήκε στο χωριό της Παλαιστίνης Al-Haram.