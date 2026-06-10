Η Marie-Laure Cérède αναλαμβάνει τη διεύθυνση του Jewellery Creation Studio της Chanel
MARIE CLAIRE

Η Marie-Laure Cérède αναλαμβάνει τη διεύθυνση του Jewellery Creation Studio της Chanel

Διαδεχόμενη τον επί σειρά 15 ετών επικεφαλής δημιουργίας κοσμημάτων, Patrice Leguéreau, ο οποίος απεβίωσε το 2024.

Η Marie-Laure Cérède αναλαμβάνει τη διεύθυνση του Jewellery Creation Studio της Chanel
ΗChanel ανακοίνωσε τον διορισμό της Marie-Laure Cérède στη θέση της Διευθύντριας του Jewellery Creation Studio, με ανάληψη καθηκόντων τον Οκτώβριο του 2026. Η Cérède, η οποία μέχρι πρόσφατα κατείχε τη θέση της Creative Director Jewellery & Watchmaking στην Cartier, θα έχει την ευθύνη για το σύνολο των δημιουργιών υψηλής κοσμηματοποιίας και πολύτιμων κοσμημάτων του οίκου.

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