Η Marie-Laure Cérède αναλαμβάνει τη διεύθυνση του Jewellery Creation Studio της Chanel
Η Marie-Laure Cérède αναλαμβάνει τη διεύθυνση του Jewellery Creation Studio της Chanel
Διαδεχόμενη τον επί σειρά 15 ετών επικεφαλής δημιουργίας κοσμημάτων, Patrice Leguéreau, ο οποίος απεβίωσε το 2024.
Διαδεχόμενη τον επί σειρά 15 ετών επικεφαλής δημιουργίας κοσμημάτων, Patrice Leguéreau, ο οποίος απεβίωσε το 2024.
ΗChanel ανακοίνωσε τον διορισμό της Marie-Laure Cérède στη θέση της Διευθύντριας του Jewellery Creation Studio, με ανάληψη καθηκόντων τον Οκτώβριο του 2026. Η Cérède, η οποία μέχρι πρόσφατα κατείχε τη θέση της Creative Director Jewellery & Watchmaking στην Cartier, θα έχει την ευθύνη για το σύνολο των δημιουργιών υψηλής κοσμηματοποιίας και πολύτιμων κοσμημάτων του οίκου.
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