Αθηνά Οικονομάκου: Πώς γιόρτασε τα πέμπτα γενέθλια της κόρης της, Σιένας (εικόνες)
MARIE CLAIRE

Αθηνά Οικονομάκου: Πώς γιόρτασε τα πέμπτα γενέθλια της κόρης της, Σιένας (εικόνες)

Το γεμάτο χρώμα πάρτι και οι ευχές της ηθοποιού.

Αθηνά Οικονομάκου: Πώς γιόρτασε τα πέμπτα γενέθλια της κόρης της, Σιένας (εικόνες)
Γενέθλια είχε η κόρη της Αθηνάς Οικονομάκου, Σιένα – Ηλέκτρα στις 9 Ιουνίου, τα οποία γιόρτασε με ένα πάρτι γεμάτο φίλους, χαμόγελα και αγάπη. Η ηθοποιός μητέρα της μοιράστηκε φωτογραφίες στο Instagram από τους εορτασμούς και τις ευχές της για το δεύτερο παιδί της.

 
Έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Έγινες 5. Κι εγώ ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω ότι το πιο υπέροχο και φωτεινό πλάσμα στον κόσμο με διάλεξε για μαμά του». Στις φωτογραφίες τη βλέπουμε να χαμογελά με τη μικρή Σιένα αγκαλιά, τον στολισμό που κινήθηκε σε ροζ και μωβ χρωματισμούς και την κόρη της να χαίρεται τη γιορτή της.

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