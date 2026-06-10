Summer Scent Guide: Πώς καταφέρνω να μυρίζω τέλεια όλο το καλοκαίρι
MARIE CLAIRE

Summer Scent Guide: Πώς καταφέρνω να μυρίζω τέλεια όλο το καλοκαίρι

Και να λαμβάνω πάντα κοπλιμέντα.

Summer Scent Guide: Πώς καταφέρνω να μυρίζω τέλεια όλο το καλοκαίρι
Την περίοδο του καλοκαιριού, το να μυρίζουμε όμορφα δεν είναι τόσο απλό όσο δύο ψεκασμοί από το αγαπημένο μας άρωμα πριν βγούμε από το σπίτι. Με τη ζέστη, την υγρασία και τον ιδρώτα, έχω διαπιστώσει ότι το μυστικό βρίσκεται σε μια μικρή αλλά πολύ συγκεκριμένη ρουτίνα που βοηθά το άρωμά μου να διαρκεί περισσότερο και να παραμένω φρέσκια όλη μέρα. Εάν ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα, σας υπόσχομαι πως θα μυρίζετε υπέροχα all day long, ενώ παράλληλα, δεν θα σταματήσετε να λαμβάνετε και κοπλιμέντα για τη μυρωδιά σας.

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