Πώς είναι να χάνεις τα μαλλιά σου τα είκοσι χρόνια σου; Μια γυναίκα απαντά
Πώς είναι να χάνεις τα μαλλιά σου τα είκοσι χρόνια σου; Μια γυναίκα απαντά
«Χάνεις και τον έλεγχο σε κάτι που οι περισσότεροι θεωρούν δεδομένο»
Τα social media χρησιμοποιούνται από όλο και περισσότερους σαν ένα βήμα για να μιλήσουν για τη δική τους διαφορετικότητα. Στην περίπτωση της Natalie Brooker, η πλέον εμφανής είναι η αλωπεκία της, την οποία αντιμετωπίζει εδώ και πάνω από είκοσι χρόνια, μαζί με τα στερεότυπα που τη συνοδεύουν. Όπως εξηγεί, «πρόκειται για μια αυτοάνοση κατάσταση όπου το ανοσοποιητικό σύστημα επιτίθεται, λανθασμένα, στους τριχοθύλακες, που σημαίνει τριχόπτωση στο τριχωτό της κεφαλής ή και σε ολόκληρο το σώμα.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα