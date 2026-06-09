Πώς είναι να χάνεις τα μαλλιά σου τα είκοσι χρόνια σου; Μια γυναίκα απαντά
MARIE CLAIRE

Πώς είναι να χάνεις τα μαλλιά σου τα είκοσι χρόνια σου; Μια γυναίκα απαντά

«Χάνεις και τον έλεγχο σε κάτι που οι περισσότεροι θεωρούν δεδομένο»

Πώς είναι να χάνεις τα μαλλιά σου τα είκοσι χρόνια σου; Μια γυναίκα απαντά
Τα social media χρησιμοποιούνται από όλο και περισσότερους σαν ένα βήμα για να μιλήσουν για τη δική τους διαφορετικότητα. Στην περίπτωση της Natalie Brooker, η πλέον εμφανής είναι η αλωπεκία της, την οποία αντιμετωπίζει εδώ και πάνω από είκοσι χρόνια, μαζί με τα στερεότυπα που τη συνοδεύουν. Όπως εξηγεί, «πρόκειται για μια αυτοάνοση κατάσταση όπου το ανοσοποιητικό σύστημα επιτίθεται, λανθασμένα, στους τριχοθύλακες, που σημαίνει τριχόπτωση στο τριχωτό της κεφαλής ή και σε ολόκληρο το σώμα.

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