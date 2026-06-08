H πριγκίπισσα Kate φόρεσε Roland Μouret στον γάμο του Πίτερ Φίλιπς και της Χάριετ Σπέρλινγκ

Ανάμεσα στους καλεσμένους, ηξεχώρισε για ακόμη μία φορά με μια εμφάνιση που πολλοί χαρακτήρισαν ως την πιο κομψή της ημέρας. Η Kate επέλεξε ένα εντυπωσιακό ταγέρ-φόρεμα από τον αγαπημένο της σχεδιαστή, Roland Mouret. Σε απαλή nude απόχρωση, το σύνολο διέθετε γιακά με κρόσσια, διακοσμητικά κουμπιά, διακριτικό V ντεκολτέ, τονισμένους ώμους και πιέτες στη φούστα που χάριζαν κίνηση και κομψότητα.