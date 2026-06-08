H πριγκίπισσα Kate φόρεσε Roland Μouret στον γάμο του Πίτερ Φίλιπς και της Χάριετ Σπέρλινγκ
H πριγκίπισσα Kate φόρεσε Roland Μouret στον γάμο του Πίτερ Φίλιπς και της Χάριετ Σπέρλινγκ
Συμπλήρωσε την εμφάνιση με ένα κόσμημα με μεγάλη συναισθηματική αξία.
Συμπλήρωσε την εμφάνιση με ένα κόσμημα με μεγάλη συναισθηματική αξία.
Ογιος της πριγκίπισσας Άννας, Peter Phillips, παντρεύτηκε τη νοσηλεύτρια του NHS, Harriet Sperling, στον ναό των Αγίων Πάντων στο Κέμπλ του Σίρενσεστερ, σε μικρή απόσταση από τον τόπο όπου μεγάλωσε η νύφη.
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