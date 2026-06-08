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H πριγκίπισσα Kate φόρεσε Roland Μouret στον γάμο του Πίτερ Φίλιπς και της Χάριετ Σπέρλινγκ
MARIE CLAIRE

H πριγκίπισσα Kate φόρεσε Roland Μouret στον γάμο του Πίτερ Φίλιπς και της Χάριετ Σπέρλινγκ

Συμπλήρωσε την εμφάνιση με ένα κόσμημα με μεγάλη συναισθηματική αξία.

H πριγκίπισσα Kate φόρεσε Roland Μouret στον γάμο του Πίτερ Φίλιπς και της Χάριετ Σπέρλινγκ

Ογιος της πριγκίπισσας Άννας, Peter Phillips, παντρεύτηκε τη νοσηλεύτρια του NHS, Harriet Sperling, στον ναό των Αγίων Πάντων στο Κέμπλ του Σίρενσεστερ, σε μικρή απόσταση από τον τόπο όπου μεγάλωσε η νύφη.

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