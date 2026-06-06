Miley Cyrus: Με total leather look στην front row του σόου του οίκου Hermès
MARIE CLAIRE

Miley Cyrus: Με total leather look στην front row του σόου του οίκου Hermès

Η απόλυτη rock glamour εμφάνιση.

Miley Cyrus: Με total leather look στην front row του σόου του οίκου Hermès
Η Miley Cyrus βρέθηκε στην πρώτη σειρά της παρουσίασης «The Second Chapter» του οίκου Hermès στο Bel Air του Λος Άντζελες, κάνοντας μία από τις πιο συζητημένες εμφανίσεις της βραδιάς. Η επίδειξη παρουσίασε το δεύτερο κεφάλαιο της συλλογής Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026 της δημιουργικής διευθύντριας γυναικείων συλλογών Nadège Vanhée-Cybulski, σε ένα σκηνικό που συνδύαζε τη δεξιοτεχνία του οίκου με την έννοια της κίνησης και του χορού.

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