Miley Cyrus: Με total leather look στην front row του σόου του οίκου Hermès

Η Miley Cyrus βρέθηκε στην πρώτη σειρά της παρουσίασης «The Second Chapter» του οίκου Hermès στο Bel Air του Λος Άντζελες, κάνοντας μία από τις πιο συζητημένες εμφανίσεις της βραδιάς. Η επίδειξη παρουσίασε το δεύτερο κεφάλαιο της συλλογής Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026 της δημιουργικής διευθύντριας γυναικείων συλλογών Nadège Vanhée-Cybulski, σε ένα σκηνικό που συνδύαζε τη δεξιοτεχνία του οίκου με την έννοια της κίνησης και του χορού.