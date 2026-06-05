Νατάσσα Μποφίλιου: Σε θεατρική έξοδο με καλοκαιρινή εμφάνιση
Νατάσσα Μποφίλιου: Σε θεατρική έξοδο με καλοκαιρινή εμφάνιση
Το φλοράλ φόρεμα που επέλεξε.
Πρεμιέρα έκανε η παράσταση «Εγώ θα σας τα πω» το βράδυ της Πέμπτης, 4 Ιουνίου στο Βεάκειο Θέατρο. Πλήθος κόσμου έδωσε το παρών, ανάμεσά τους και η Νατάσσα Μποφίλιου, καθώς τα κείμενα της παράστασης υπογράφει ο επί χρόνια συνεργάτης της, Θέμης Καραμουρατίδης.
Για την παρουσία της στην παράσταση η τραγουδίστρια επέλεξε ένα μακρύ, αέρινο φόρεμα σε πράσινο χρώμα και φλοράλ μοτίβο, που άφηνε ακάλυπτους τους ώμους. Το συνδύασε με statement κοσμήματα και μία μικρή, υφασμάτινη τσάντα.
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Για την παρουσία της στην παράσταση η τραγουδίστρια επέλεξε ένα μακρύ, αέρινο φόρεμα σε πράσινο χρώμα και φλοράλ μοτίβο, που άφηνε ακάλυπτους τους ώμους. Το συνδύασε με statement κοσμήματα και μία μικρή, υφασμάτινη τσάντα.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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