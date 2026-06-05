Νατάσσα Μποφίλιου: Σε θεατρική έξοδο με καλοκαιρινή εμφάνιση
MARIE CLAIRE

Νατάσσα Μποφίλιου: Σε θεατρική έξοδο με καλοκαιρινή εμφάνιση

Το φλοράλ φόρεμα που επέλεξε.

Νατάσσα Μποφίλιου: Σε θεατρική έξοδο με καλοκαιρινή εμφάνιση
Πρεμιέρα έκανε η παράσταση «Εγώ θα σας τα πω» το βράδυ της Πέμπτης, 4 Ιουνίου στο Βεάκειο Θέατρο. Πλήθος κόσμου έδωσε το παρών, ανάμεσά τους και η Νατάσσα Μποφίλιου, καθώς τα κείμενα της παράστασης υπογράφει ο επί χρόνια συνεργάτης της, Θέμης Καραμουρατίδης.

 
Για την παρουσία της στην παράσταση η τραγουδίστρια επέλεξε ένα μακρύ, αέρινο φόρεμα σε πράσινο χρώμα και φλοράλ μοτίβο, που άφηνε ακάλυπτους τους ώμους. Το συνδύασε με statement κοσμήματα και μία μικρή, υφασμάτινη τσάντα.

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