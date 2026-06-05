«Έχουμε και Λέμε»: Ο θάνατος της μετριοφροσύνης

Μια φορά και έναν καιρό, η ταπεινοφροσύνη θεωρούνταν αρετή και η έπαρση κοινωνικό ελάττωμα . Σήμερα ολοένα και περισσότεροι προβεβλημένοι άνθρωποι εμφανίζονται τόσο σίγουροι για τον εαυτό τους, που αγγίζουν τα όρια της αλαζονείας. Από τον Trump και τον Timothée Chalamet μέχρι τους life coaches και τους ειδικούς του TikTok, ζούμε σε καιρούς επιθετικής – και συχνά ανυπόστατης – αυτοπεποίθησης.