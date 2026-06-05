«Η πόλη μας δεν είναι προς ενοικίαση»: Αντιδράσεις στο Παλέρμο για τους τριήμερους εορτασμούς της Dua Lipa και του Callum Turner

Οφημολογούμενος γάμος της Dua Lipa και του Callum Turner στην Ιταλία έχει προκαλέσει αντιδράσεις στους κατοίκους του Παλέρμο, πόλη στην οποία λέγεται πως θα διεξαχθούν οι τριήμεροι εορτασμοί.Δεκάδες αφίσες σε κεντρικούς δρόμους της πόλης τονίζουν πως «η πόλη μας δεν ενοικιάζεται», με αρκετούς άλλους κατοίκους να θεωρούν τις αντιδράσεις υπερβολικές και το γεγονός σημαντικό για τον τόπο τους.Το ζευγάρι βρέθηκε στη Σικελία για να κάνει τον δεύτερο γάμο του, αφού γιόρτασε την «επίσημη» ένωσή του στο Λονδίνο την περασμένη εβδομάδα.Δύο κεντρικές πλατείες έχουν κλείσει στο Παλέρμο με αφορμή τον γάμο, με τους κατοίκους της περιοχής να υπογράφουν συμβόλαια εμπιστευτικότητας. Η κυκλοφορία σταματά σε κεντρικούς δρόμους και κανένα drone δεν θα μπορεί να πετά σε συγκεκριμένη ζώνη τις επόμενες ημέρες, ενώ ζητήθηκε από επιχειρηματίες να κλείσουν τα μαγαζιά τους νωρίτερα την Παρασκευή, 5 Ιουνίου, πράγμα που ξεσήκωσε περισσότερες αντιδράσεις.