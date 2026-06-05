Η Κατερίνα Ευαγγελάτου επέλεξε το πιο κομψό φόρεμα για μια βραδιά στο Ηρώδειο
Η Κατερίνα Ευαγγελάτου επέλεξε το πιο κομψό φόρεμα για μια βραδιά στο Ηρώδειο
H σκηνοθέτις και καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου επέλεξε μια μίνιμαλ εμφάνιση, απόλυτα εναρμονισμένη με την ατμόσφαιρα του ιστορικού χώρου.
H σκηνοθέτις και καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου επέλεξε μια μίνιμαλ εμφάνιση, απόλυτα εναρμονισμένη με την ατμόσφαιρα του ιστορικού χώρου.
ΗΚατερίνα Ευαγγελάτου ξεχώρισε για ακόμη μία φορά με το εκλεπτυσμένο στυλ της της στη συναυλία του Ισλανδού πιανίστα Víkingur Ólafsson στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, που πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιουνίου.
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