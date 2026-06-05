Η Κατερίνα Ευαγγελάτου επέλεξε το πιο κομψό φόρεμα για μια βραδιά στο Ηρώδειο
MARIE CLAIRE

Η Κατερίνα Ευαγγελάτου επέλεξε το πιο κομψό φόρεμα για μια βραδιά στο Ηρώδειο

H σκηνοθέτις και καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου επέλεξε μια μίνιμαλ εμφάνιση, απόλυτα εναρμονισμένη με την ατμόσφαιρα του ιστορικού χώρου.

Η Κατερίνα Ευαγγελάτου επέλεξε το πιο κομψό φόρεμα για μια βραδιά στο Ηρώδειο
ΗΚατερίνα Ευαγγελάτου ξεχώρισε για ακόμη μία φορά με το εκλεπτυσμένο στυλ της της στη συναυλία του Ισλανδού πιανίστα Víkingur Ólafsson στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, που πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιουνίου.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης