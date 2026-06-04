H Σάρον Στόουν μίλησε πρώτη φορά για την επίθεση που δέχθηκε: «Εμείνα λιπόθυμη και είχα σπασμένα πλευρά» (βίντεο)

ΗSharon Stone μίλησε πρώτη φορά ανοιχτά για τη σωματική επίθεση που υπέστη πριν από 10 χρόνια.Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της στην εκπομπή «The Person Who Believed in Me» την 1η Ιουνίου, την οποία παρουσιάζει ο ανταποκριτής του CBS Ντέιβιντ Μπεγκνό, η ηθοποιός του «Basic Instinct» είπε: «Δεν ξέρω πόσα μπορώ να πω γι’ αυτό. Με χτύπησαν από πίσω. Δεν ήξερα πραγματικά μέχρι 10 χρόνια αργότερα τι μου είχε συμβεί, γιατί λιποθύμησα. Ήμουν αναίσθητη στο πάτωμα. Οι δύο καναπέδες ήταν στραμμένοι πλάγια. Το τραπεζάκι του σαλονιού ήταν αναποδογυρισμένο. Όλα όσα ήταν πάνω στο τραπεζάκι ήταν σκορπισμένα στο πάτωμα και δεν ήξερα πώς βρέθηκα εκεί».