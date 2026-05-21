Κλέλια Ανδριολάτου και Ορέστης Χαλκιάς μαζί στο θεάτρο - Τα άνετα συνολά τους (εικόνες)

Επίσημη πρεμιέρα έκανε η παράσταση «Bacon» στο Θέατρο Άνεσις, το βράδυ της Τετάρτης, 20 Μαΐου με πλήθος κόσμου να τη παρακολουθεί. Ανάμεσά τους και οι Κλέλια Ανδριολάτου και Ορέστης Χαλκιάς.Οι δύο ηθοποιοί, πρωταγωνιστούν στην τηλεοπτική σειρά «Maestro in Blue», στην οποία υποδύονται δύο αδέρφια, ενώ στην παράσταση παίζει ο συνάδελφος και συμπρωταγωνιστής στη σειρά, που προβάλλεται και στο Netflix, Γιώργος Μπένος.Το Bacon αφηγείται την ιστορία δύο εφήβων αγοριών από διαφορετικά κοινωνικά περιβάλλοντα, που συναντιούνται σε έναν κόσμο σχολικής βίας, καταπίεσης και ανομολόγητης επιθυμίας. Μια σχέση που ξεκινά ως φιλία εξελίσσεται σε εξάρτηση, έλξη και σύγκρουση, αφήνοντας ένα τραύμα που τους ακολουθεί στην ενήλικη ζωή.