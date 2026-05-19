Oversized κομψότητα: Η Tilda Swinton επαναπροσδιορίζει το μαύρο σετ στο Onassis Ready

Το βράδυ της Παρασκευής βρεθήκαμε στη γενική πρόβα της performance της Tilda Swinton σε συνεργασία με τον Oliver Saillard με τίτλο ”A Biographical Wardrobe” η οποία κλείνει σήμερα, με αφορμή την έκθεση ”Ongoing” που θα συνεχιστεί στο Onassis Ready. Σε αντίθεση με το προηγούμενο κοινό έργο της Swinton και του Olivier, που βασιζόταν στην κινηματογραφική μνήμη και στα κοστούμια του Danilo Donati, εδώ η μνήμη περνά από το μουσείο στο σπίτι, από την Τσινετσιτά στο συρτάρι του μπαμπά και από το μύθο στο ίχνος του σώματος και τα ξεχασμένα μέσα σε μια τσέπη memorabilia.Η έκθεση αλλά και ολόκληρη η σκηνική παρουσία είναι ένας φόρος τιμής στο πολύτιμο αρχείο της ηθοποιού με μερικά από τα σημαντικότερα κομμάτια της ντουλάπας της. Κομμάτια με συναισθηματική αξία, που την καθόρισαν ή την χαρακτηρίζουν, αλλά και εκείνα που φόρεσε σε κάποιες από τις λαμπερότερες στιγμές της πολυετούς καριέρας της. Μέσα από τα ρούχα της ξετυλίγεται η ιστορία της οικογένειάς της, της Σκωτίας, της ποπ κουλτούρας αλλά και των κοινωνικών μετασχηματισμών του 20ού αιώνα, από την «επιβεβλημένη θηλυκότητα» έως τη ρευστότητα της σύγχρονης ταυτότητας φύλου.Ήταν φυσικά επόμενο πως όλα τα βλέμματα θα ήταν στραμμένα στην Σκωτσέζα ηθοποιό και την ενδυματολογική της επιλογή το πρωί της Δευτέρας, όταν συζήτησε με την Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Ιδρύματος Ωνάση Αφροδίτη Παναγιωτάκου. Η Swinton επέλεξε ένα πουκάμισο-τζάκετ σε φαρδιά γραμμή και σε μαύρο τόνο με λευκές γραμμές και το συνδύασε με μια μαύρη γλυπτική φούστα και τα pointed-toe pumps που έχουν αποτελέσει αγαπημένη τάση της φετινής σεζόν. Η εμφάνισή της θύμιζε (και λόγω χρωματικών επιλογών) μια πιο χαλαρή εκδοχή των εμφανίσεων της Gabrielle (Coco) Chanel στα 50s με μια σύγχρονη ματιά.