Bacne: Τι προκαλεί την ακμή στην πλάτη και πώς μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε

Όλα τα tips και τα προϊόντα που βοηθούν.



Η ακμή δεν εμφανίζεται μόνο στο πρόσωπο. Πολύ συχνά κάνει την εμφάνισή της και στην πλάτη, ένα σημείο που ειδικά τους πιο ζεστούς μήνες μπορεί να μας δημιουργήσει δυσφορία και ανασφάλεια. Η λεγόμενη “bacne” είναι πιο συχνή απ’ όσο νομίζουμε και μπορεί να εμφανιστεί σε κάθε ηλικία, είτε ως μικρά σπυράκια και μαύρα στίγματα είτε ως πιο έντονες φλεγμονές.





Η βασική αιτία πίσω από την ακμή στην πλάτη είναι η συσσώρευση λιπαρότητας, ιδρώτα, νεκρών κυττάρων και βακτηρίων στους πόρους. Η περιοχή της πλάτης διαθέτει πολλούς σμηγματογόνους αδένες, κάτι που σημαίνει ότι παράγει περισσότερο σμήγμα σε σχέση με άλλα σημεία του σώματος. Όταν αυτό συνδυάζεται με ιδρώτα, στενά ρούχα ή τριβή, οι πόροι φράζουν πιο εύκολα και εμφανίζονται σπυράκια.

14.05.2026, 15:01