The Circle by glo™ HILO: Η απρόσμενη εμπειρία που ενεργοποίησε όλες μου τις αισθήσεις

Ως δημοσιογράφοι έχουμε συχνά τη δυνατότητα να δούμε σε εκδηλώσεις και προγράμματα πρώτοι ή σχεδόν πρώτοι νέα προϊόντα και να ζήσουμε εμπειρίες που θα φτάσουν στο κοινό αργότερα.Στο πλαίσιο αυτό της δουλειάς μας, λοιπόν, υπάρχουν βραδιές που δεν μοιάζουν απλώς με ένα ακόμη event, αλλά με ολοκληρωμένες εμπειρίες. Βραδιές που σε βάζουν σε έναν διαφορετικό κόσμο από τη στιγμή που περνάς την είσοδο και σε αφήνουν με την αίσθηση ότι έχεις ζήσει κάτι πιο πολυδιάστατο από μια απλή παρουσίαση προϊόντος.Αυτό ακριβώς συνέβη στο πρόσφατο event του glo™ στη Γλυφάδα και το Domus Hall, όπου παρουσιάστηκε το νέο glo™ HILO μέσα από το concept, με τίτλο «The Circle by glo™ HILO» και έδωσα το παρών. Και αν και δεν είμαι φανατική χρήστρια συσκευών θέρμανσης, το νέο glo™ HILO είναι αυτό που δοκίμασα με μεγάλη χαρά και χωρίς δισταγμό.Ο χώρος, δίπλα από τη θάλασσα, είχε μεταμορφωθεί σε ένα σκηνικό με έντονη ενέργεια και αισθητική, όπου η μουσική έδινε τον ρυθμό από την πρώτη στιγμή. Η ατμόσφαιρα ήταν ζωντανή, με ενδιαφέρουσες παρουσίες από τον χώρο των media, αλλά και μια αίσθηση ροής που σε παρέσερνε.