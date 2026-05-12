Ayra Satheesh: Η 18χρονη που προσπαθεί να «κερδίσει» τα μικροπλαστικά

Μόλις στα 18 της η Ayra Satheesh είναι ήδη ανάμεσα στους νέους επιστήμονες που επιχειρούν να αντιμετωπίσουν ένα από τα πιο ανησυχητικά περιβαλλοντικά ζητήματα της εποχής: τη ρύπανση από μικροπλαστικά.Η Ιρλανδή μαθήτρια αναδείχθηκε πρόσφατα νικήτρια για την Ευρώπη στο Earth Prize 2026, τον μεγαλύτερο διεθνή διαγωνισμό περιβαλλοντικής καινοτομίας για νέους, ο οποίος συνοδεύεται από χρηματοδότηση και καθοδήγηση με στόχο την ανάπτυξη των ιδεών τους σε πραγματικές λύσεις.Η διάκριση ήρθε για το project της με τίτλο Eco Purge, ένα βιοδιασπώμενο πλαστικό που, σύμφωνα με την ίδια, δεν διασπάται απλώς με ασφάλεια στο περιβάλλον, αλλά απελευθερώνει καταλύτες οι οποίοι συμβάλλουν στην απομάκρυνση ήδη υπαρχόντων μικροπλαστικών. Η Arya Satheesh έχει ήδη συνεργαστεί με ερευνητικά ιδρύματα όπως το UCD Dublin, το ATU Letterkenny και το BiOrbic Bioeconomy Research Centre, ενώ βρίσκεται ακόμη στο σχολείο.Μιλώντας για τη διάκρισή της, ανέφερε ότι η στιγμή αυτή ήταν απρόσμενη. «Είναι όνειρο που έγινε πραγματικότητα», είπε. «Ακόμη δεν μπορώ να πιστέψω ότι είμαι η νικήτρια».