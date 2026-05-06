Μαρία Πλυτά: Ιστορική προβολή ταινίας της πρώτης Ελληνίδας σκηνοθέτριας στις Κάννες
Η «Εύα» (1953) θα προβληθεί σε νέα, αποκατεστημένη κόπια, στο πλαίσιο του αγαπημένου τμήματος Cannes Classics
Μια ιστορικής σημασίας προβολή θα πραγματοποιηθεί στο επίσημο πρόγραμμα του Cannes Classics στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών. Η ταινία «Εύα» του 1953 της Μαρίας Πλυτά, της πρώτης σκηνοθέτριας στην ιστορία του ελληνικού σινεμά, θα προβληθεί στο πλαίσιο του αγαπημένου τμήματος Cannes Classics, όπου φιλοξενούνται αριστουργήματα του παγκόσμιου κινηματογράφου σε νέες, αποκατεστημένες κόπιες. Πρόκειται για την πρώτη ελληνική ταινία που προβάλλεται αποκατεστημένη στην ιστορία του συγκεκριμένου τμήματος των Καννών. Η ταινία είχε επίσης προβληθεί, πριν από την αποκατάστασή της, στο πλαίσιο ενός spotlight στο έργο της Μαρίας Πλυτά, που είχε διοργανώσει το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης τον Νοέμβριο του 2022.
